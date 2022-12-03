نائب التنسيقية محمد تيسير مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب: الحوار الوطني من أجل المواطن المصرى

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود تحالف الأحزاب المصرية التي يبذلها بشأن محاور الحوار الوطني وخاصة المحور الاقتصادي.

وقال النائب محمد تيسير مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحاور الاقتصادي إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف المواطن المصري.

ودعا محمد تيسير مطر أن تنزل جميع الأحزاب المصرية إلى الشارع المصري، قائلاً: "أشرف أنني أنتمى لكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولذلك نحن في التنسيقية نزلنا للشارع لتعريف المواطن المصري بمحاور الحوار الوطني لإيماننا الكامل أن الحوار الوطني في الأساس يستهدف المواطن المصري".

وأكد في نهاية كلمته دعمه الكامل للرئيس السيسي، والجيش المصري والشرطة على جهودهم القوية لبث الأمن والأمان، مضيفًا: "نحن كشباب مصري نقف في ظهر الدولة المصرية".

وعقب حسين أبو العطاء رئيس حزب المصريين على كلمة النائب محمد تيسير مطر قائلاً: نحن فخورون بك وبتحركات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأكد أن أحزاب التحالف قامت بزيارات للمصانع والشركات من أجل رصد جميع مشكلات الاقتصاد ووضع حلول لها.