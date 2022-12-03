شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحركة الوطنية باجتماع تحالف الأحزاب: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني طاقة نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن مناقشة المحور الاقتصادى فى اجتماع تحالف الأحزاب المصرية اليوم يعد من الأمور التى تحظى باهتمام بالغ نظرا لأهمية الجانب الاقتصادى لدى المواطن المصرى وبالأخص فيما يتعلق بأرقام التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وكذلك ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائى وما يمكن أن يتحقق من عدالة اجتماعية.

وتابع اللواء رؤوف فى تصريحات له على أمام اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، مؤكدا على أن طرح كافة التحديات التى تواجهنا خلال الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعود تحركا محمودا وبعد نظر من صناع القرار ويرسخ لمفاهيم الممارسة الديمقراطية السليمة التى تبنى الجمهورية الجديدة وفق أسس متنيه كما أنها تعد بمثابة مخرج إيجابى وصحى لكافة مشاكلنا التى تواجه مجتمعنا مشددا على أننا بالفعل أمام نافذة وطاقة نور تساعدنا على أن نتخلص مما سيميت البعض حالة الاحتباس فى ظل أزمات اقتصادية تطل برأسها جراء أزمات عالمية يتعرض لها المجتمع الدولى.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن تعدد منصات الحوار ووجود قناعة لدى كافة أطراف المشهد السياسى بإيجابية الحوار ووجود إرادة حقيقية لدى الجميع كلها أمور تساعدنا على إيجاد حلول ناجزة لكثير من المشاكل المتداخلة التى تعيق التنمية الاقتصادية، ولذلك كان من الضرورى أن نوسع دائرة النقاش حول ما تعانيه مجتمعاتنا من تحديات.

وأضاف اللواء رؤوف أن المناقشات الدائرة تعد بمثابة منصة مهمة لعرض كافة الرؤى والمقترحات الفاعلة التى تترجم حقيقة أوضاعنا وسبل مواجهتها وسيتم وضع كافة المخرجات والآراء والتوصيات أمام الحكومة وأمام مجلس أمناء الحوار الوطنى وذلك بمجرد الانتهاء من المناقشات واستكمال كافة الرؤى المطروحة من كل الأطراف ونحن على يقين بأنه ستتم ترجمة ذلك إلى إجراءات وقرارات تصب فى صالح الدولة المصرية وتخدم أهدافها القومية.

الجدير بالذكر أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا يعقد اجتماعا منذ قليل برئاسة تيسير مطر أمين عام التحالف ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المحور الاقتصادى كأحد محاور الحوار الوطنى، وتم استعراض رؤية أحزاب التحالف حول المحور الاقتصادى والجوانب التى رصدتها اللجنة الاقتصادية بالتحالف على اعتبار أن الملف الاقتصادى هو المحور الأساسى بما يشمله من قطاعات الصناعة والزراعة، لأن الاقتصاد هو القاطرة التى تحرك كل شيء، مضيفا: "بدأنا فى حصر المشاكل على أرض الواقع بالنسبة للصناعة والزراعة، حيث بدأت الأحزاب النزول إلى الشارع لمعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، كما نضع فى اعتبارنا الشباب وكيف نساعده كى يحقق طموحاته بإيجاد فرص عمل، وذلك تتحرك عجلة الاقتصاد.