بيليه تحت الرعاية الملطّفة في خضم معركته مع السرطان

برازيليا: أفادت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» اليوم (السبت) بأنّ أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، يتلقّى رعاية مُلطّفة بعدما لم يأتِ العلاج الكيماوي بالنتائج المتوقّعة في معركته مع سرطان القولون.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت تقارير طبية أنّ بيليه (82 عاماً)، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، دخل المستشفى يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان، وفي وقت لاحق جرى تشخيص إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

ولم يردّ وكيل أعماله ومستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حتى الآن، على طلبات للتعليق. وأفاد تقرير طبّي صدر أمس (الجمعة) بأنّ استجابة بيليه للعلاج بالمضادات الحيوية كانت جيّدة، وحالته مستقرة «مع تحسن عام في الحالة الصحية».

وخضع بيليه لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر (أيلول) 2021، ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم. وذكرت الصحيفة أنّه جرى إيقاف العلاج الكيماوي، وأنّ بيليه تحت الرعاية الملطّفة، ولا يتمّ علاجه إلّا من أعراض مثل الألم وضيق التنفس.

وقالت الصحيفة أيضاً إنّه كان يعاني تورّمًا عامًا ومشاكل في القلب عند دخوله المستشفى هذا الأسبوع، مثلما ذكرت سابقاً شبكة «ئي إس بي إن» البرازيلية.

وقال بيليه، في منشور على «إنستغرام» يوم الخميس، إنه في المستشفى في «زيارة شهرية»، وشكر أنصاره على الرسائل الإيجابية التي تلقاها.

ونشر مهاجم منتخب البرازيل وسانتوس ونيويورك كوزموس السابق، صورة لوجهه معروضة على مبنى في قطر، حيث تقام نهائيات كأس العالم، بجانب رسالة تقول «تعافَ سريعاً».

وظهرت لافتة بالرسالة نفسها من مشجّعين برازيليين في استاد لوسيل أمس (الجمعة) قبل الهزيمة 1 - صفر أمام الكاميرون.