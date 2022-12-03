انت الان تتابع خبر بعد تفتيش شقتها.. توقيف ممثلة ايرانية بسبب دعمها للأحتجاجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوهيان، إن "ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها".

وتشهد إيران منذُ الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي تظاهرات احتجاجًا على وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.



وأوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات، بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون.

وأفرجت السلطات الإيرانية الشهر الماضي عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني بكفالة بعد أكثر من أسبوع على توقيفها على خلفية دعمها حركة الاحتجاج في البلاد".