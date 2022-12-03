انت الان تتابع خبر ألمانيا تحدد موقفها من "حرب طاقة" ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة الألمانية إن "مفهوم "حرب الطاقة" له معنى رمزي وليس حربا من وجهة نظر القانون الدولي".

وأكدت: "استخدام مثل هذه الصياغة يوضح أن روسيا تستخدم مصادر الطاقة وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية".



وتساءل نواب حزب البديل من أجل ألمانيا، عما إذا كان ليندنر اتفق مع أعضاء آخرين في الحكومة على استخدام هذه الصياغة وما إذا كانت الحكومة بأكملها تدعم مثل هذا التقييم.

وقال ليندنر، في وقت سابق ،خلال مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" في أكتوبر: "نحن في حرب طاقة".

