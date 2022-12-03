في صلاح الدين.. صور لمدارس متهالكة بلا أبواب

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدارس في ناحية الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين.



وكان مدير الأبنية المدرسية في محافظة صلاح الدين، باسل فاضل، قال في تصريح سابق لـ الخليج 365، إن "المحافظة كان من المفترض أن تبني 480 مدرسة، لكن العمل متوقف بها منذ العام 2014"، مشيراً إلى أن "136 مدرسة متوقف العمل بها أيضاً، وكان من المفترض أن تكملها وزارة التربية، بضمنها 98 مشروعاً يكون بديلاً للمدارس الطينية".