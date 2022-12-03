قيادي حوثي يكسر جماجم الصحفيين بالسجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت عائلات 4 صحفيين يمنيين مختطفين لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو 7 سنوات، بتعرضهم للتعذيب على يد قيادي بارز في الميليشيات داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت عائلات الصحفيين الأربعة الذين يواجهون أحكاما جائرة بالإعدام، «إن مسؤول ملف الأسرى في سلطة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عبدالقادر المرتضى، يقوم بالاعتداء على الصحفيين وكسر جماجمهم، حيث قام بالاعتداء على الصحفي المختطف توفيق المنصوري، وضربه في رأسه حتى كسرت جمجمته.

وأضافت عائلات الصحفيين في بلاغ صحفي، «إنه تم نقل توفيق واثنين من زملائه الصحفيين هما: عبدالخالق عمران، وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع أغسطس 2022». وتم عزل كل واحد منهما في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهما بشكل متواصل، بحضور رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين».

وتقول عائلات المختطفين: «إن التعذيب والإخفاء القسري استمر 45 يوما، دون أن يسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ»السياج».

وأشارت إلى أنه بعد 45 يوما، نقل توفيق وزملائه إلى الزنزانة الجماعية وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه ضربة بالرأس وما تزال خيوط العملية عليه، وأخبرهم توفيق، أنه تم تعذيبه من قبل عبدالقادر المرتضى شخصيا، وشقيقه «أبو شهاب»، المسؤول عن السجن، و»أبو حسين».

إلى ذلك، رفضت ميليشيات الحوثي الإفراج عن عشرات المختطفين من أبناء مديرية يريم شمال شرقي محافظة إب، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غاضبة منددة بجريمة مقتل شاب يعمل بائعا في «بسطة» بالسوق المركزي بمدينة يريم.

على صعيد آخر، توفي أحد المختطفين المفرج عنهم من سجون الحوثيين نتيجة تدهور أوضاعه الصحية المتأثرة بعمليات التعذيب التي تعرض لها في سجون الجماعة بمحافظة تعز.

وأكد مصدر محلي، أن المختطف المحرر من سجون الحوثيين صادق عبدالجليل البتراء توفى متأثرا بمضاعفات صحية ناجمة عن عمليات تعذيب في سجن الصالح التابع للحوثيين بمنطقة الحوبان شرقي تعز.

واختطفت ميليشيات الحوثي البتراء، في يونيو 2017، وتعرض لعمليات تعذيب خلال فترة بقائه في السجن وحتى أفرج عنه في قت لاحق.

في غضون ذلك، قال مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي، إن المختطف صادق البتراء، تعرض لمعاملة قاسية داخل السجن التابع لميليشيات الحوثي في تعز، حيث تعرض للتعذيب عن طريق الصعق الكهربائي والضرب، واستخدام وسائل قهرية بحقه.

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