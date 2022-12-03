شكرا لقرائتكم خبر ضربة موجعة للصوماليين .. مدينتان في أيدي الإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت القوات الحكومية الصومالية إلى ضربة موجعة، بعد سقوط مدينتين في أيدي حركة الشباب الإرهابية، جنوب غرب البلاد.

وبعد يومين من الحديث عن استيلاء مسلحي «الشباب» على قاعدة دينوناي العسكرية، كشفت تقارير واردة من مدينة بيدوا، استيلاء الحركة الإرهابية على منطقتين في إقليم باي بولاية جنوب الغرب الصومالية.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية فإن القوات الصومالية انسحبت من منطقة جوف جدود الواقعة على بعد 30 كلم من بيدوا عاصمة الجنوب الغربي، ورغم عدم إعلان سبب انسحاب القوات الصومالية من جوف جدود، إلا أنه جاء بعد سيطرة الإرهابيين على منطقة دينوناي بعد معركة مع القوات الحكومية.

وتبذل القوات الحكومية جهودا كبيرة لاستعادة سيطرتها على القاعدة التي تعتبر أحد مفاتح العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في محافظة باي.

وفي الآونة الأخيرة، نجح الجيش الصومالي، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، في تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب الإرهابية، وتسيطر حركة الشباب الإرهابية، الموالية لتنظيم القاعدة، على أجزاء في وسط وجنوب الصومال، وأعلنت القوات الحكومية مصرع 40 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بالقرب من مدينة مهداي في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وأوضحت أن وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين نفذت العملية وذلك بعد تلقي معلومات عن خطة تعدها الحركة لشن هجوم على المنطقة.

يذكر، أن الجيش الصومالي يقوم في الآونة الأخيرة بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في عدة مناطق بجنوب ووسط الصومال.