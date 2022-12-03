السيسي وعبدالله: دعم مطلق للفلسطينيين لنيل حقوقهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك، خلال مباحثات عقدها الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني في القاهرة، أمس، تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الرئيس المصري والعاهل الأردني في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية بالقاهرة، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.

وشدد الطرفان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية.

وتناولت المباحثات آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل العاهل الأردني إلى القاهرة، أمس، في زيارة عمل قصيرة لمصر لبحث دعم التعاون وآخر التطورات، ثم طار إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس الجزائري التقى عاهل الأردن، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش افتتاح بطولة كاس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعدما غاب الأخير عن القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الأول والثاني من الشهر الماضي.