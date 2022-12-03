احتجاج كويتي على تجاوزات بحرية عراقية

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وأكدت الوزارة في بيان استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق، وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها، واحتفاظها بحقها في الرد وفقا للقنوات القانونية.
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