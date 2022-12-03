شكرا لقرائتكم خبر احتجاج كويتي على تجاوزات بحرية عراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن سفيرها لدى العراق طارق الفرج، اجتمع مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه مذكرة في شأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وأكدت الوزارة في بيان استعداد دولة الكويت للتعاون مع جمهورية العراق، وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها، واحتفاظها بحقها في الرد وفقا للقنوات القانونية.