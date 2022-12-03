اخبار العالم

حملة للبحث عن إرهابيين شمال بغداد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر حملة للبحث عن إرهابيين شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي بانطلاق حملة تفتيش واسعة، بحثا عن إرهابيين مطلوبين ضمن منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن المصدر قوله، إن قوة من الأمن الوطني والاستخبارات وزارة الداخلية والجيش نفذوا عملية تفتيش ضمن بساتين البو حوسة والطابي في قضاء الطارمية بحثا عن مطلوبين».

ويواصل العراق تنفيذ عمليات واسعة النطاق في مختلف المحافظات، لتعقب عناصر داعش الذي ما زال نشطا، رغم الإعلان عن القضاء عليه عسكريا في نهاية 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة للبحث عن إرهابيين شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا