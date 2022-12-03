شكرا لقرائتكم خبر حملة للبحث عن إرهابيين شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن المصدر قوله، إن قوة من الأمن الوطني والاستخبارات وزارة الداخلية والجيش نفذوا عملية تفتيش ضمن بساتين البو حوسة والطابي في قضاء الطارمية بحثا عن مطلوبين».ويواصل العراق تنفيذ عمليات واسعة النطاق في مختلف المحافظات، لتعقب عناصر داعش الذي ما زال نشطا، رغم الإعلان عن القضاء عليه عسكريا في نهاية 2017.
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