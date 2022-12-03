شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: مستعدون برؤية موحدة لمناقشة المحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية نحن مستعدون للحوار الوطنى ومحاوره وأهمية الحوار بدأت منذ دعوة الرئيس له في إفطار الأسرة المصرية وهو شيء مهم للخروج بمعطيات تهم المواطن المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: عقدنا اليوم إجتماعا لمناقشة المحور الاقتصادى وهو أهم ما يهم المواطن المصرى ويعود بالنفع على المواطن المصرى والدولة المصرى والمواطن هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

وتابع: الحرب الأوكرانية أثرت على العالم كله وليس مصر فقط ولابد من وضع رؤية من قبل تحالف الأحزاب ونحن جاهزون برؤية لأحزاب الـ42 وهى رؤية موحدة ، ومهم جدا ان نقول رؤية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع القانون نحن بالفعل نحتاج إلى تشريعات جديدة واختلافنا في وجهات النظر والرأى بيخرجلنا أفكار جيدة ويخدم الحوار الوطنى.

وأكمل: نزلنا إلى أرض الواقع وقابلنا الناس في المجال الصناعى والزراعى والمستثمرين والكيانات الصغيرة المرتبطة مع المواطن لتفهم المشكلات التي تواجه المزارع والصناعى للوصول إلى رؤية تتناسب مع النهوض بالصناعة والزراعة لوضع حل للمشكلات وتقليل فجوة الاستيراد والانطلاق إلى التصدير، والحوار الوطنى ليس له سقف زمنى ونتمنى الوصول إلى مخرجات في وقت قريب جدا.