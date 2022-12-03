شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المصريين يستعرض رؤية تحالف الأحزاب المصرية الاقتصادية.. ويؤكد: السيسى يسعي لبناء جمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية رؤية التحالف للمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وأكد أبو العطا خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة المحور الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعي لبناء جمهورية جديدة ، مؤكدا أن جميع أحزاب التحالف تدعم الرئيس.

وجه رسالة شكر إلي النائب تيسير مطر و رؤساء الأحزاب اعضاء تحالف الأحزاب المصري، قائلا :أتقدم بكل الشكر و التقدير علي تكليفي برئاسة اللجنة الاقتصادية لتحالف الاحزاب المصرية و اتشرف بهذا التكليف في هذه المرحلة الحرجة التي تتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية و

الاقليمية و الدور الاقتصاد المصري لمواجه هذه التحديات و الازماتالعالمية وفقا لسياسات بديلة و معالجات فعالة".

وأضاف، "الاقتصاد يمثل أمن قومي و حرص الدولة المصرية علي صعود مؤشرها الاقتصادي و التنموي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الجمهورية الجديدة و وضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول الاقتصادية الكبري و تحقيق رؤية 2030 و التنمية المستدامة".

وأشار إلي أن مقترح رؤية اللجنة الاقتصادية لتحالف الأحزاب المصرية ورقة عمل بعنوان(التحديات.. والحلول).

تحالف الاحزاب المصرية ، المحور الاقتصادي ، الحوار الوطني ، الجمهورية الجديدة