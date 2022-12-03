شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: الحركة المدنية توافقت على مبدأ الإصلاح السياسي وهي جزء من الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فريد زهران رئيس حزب المصرى الديموقراطى، أن الحركة المدنية جزء مهم ورئيسي من المعارضة في مصر، كونها لعبت دورا هاما في معارضة النظام ضد سياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودعت كثيرا للحوار الوطنى.

وقال فريد زهران خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية المنعقد للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، إن الحركة توافقت على مبدأ الإصلاح السياسي وهي جزء من الدولة المصرية، مشدداً على أن وضع المعارضة في مواجهة الدولة فكر خاطئ، لافتا إلى أنه تم التوافق على بعض الضمانات لإنجاح الحوار الوطني، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يعيب نشاط الحركة المدنية لأنها تتخذ الإجراءات القانونية، وهي جزء من المعارضة والنظام السياسي في مصر، ولدينا سجل مشرف، مشيرًا إلى أن ضمانات الحركة المدنية تحققت بشكل كبير خاصة في ظل الإفراج عن عدد من المحبوسين ونتمنى المزيد.

وأكد زهران أن الحركة المدنية تتبنى رؤية موحدة في الحوار الوطني إنجاز، مشيراً إلى أن الحركة المدنية استقبلت بترحاب شديد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، وقال "قدمنا مطالب بالإفراج عن سجناء الرأي، لم يستكمل الحوار باقي مقوماته حتى الآن، لكننا بانتظار استكمال مقوماته بالإفراج عن باقي سجناء الرأي".