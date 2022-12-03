شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بالحوار الوطني.. ويوجه رسالة شكر للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد مطر، خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية لمناقشة رؤية التحالف للمحاور الاقتصادي، أن الحوار الوطني خلق نوعا من الدعم للأحزاب السياسية المصرية.

ووجه أمين عام تحالف الأحزاب رسالة شكر للإعلام المصري ، قائلا:"الإعلام يبرز نشاط تحالف الأحزاب وهو الأمر الذي له عائد إيجابي"، منتقدا من ينشر أكاذيب وشائعات عن ملف الحقوق في مصر.

وقال مطر، "حقوق الإنسان متكاملة تعني الحياة الكريمة.. وهذا ما يتحقق داخل مصر في عهد الرئيس السيسى".

وأضاف تيسير مطر، "إن أحزاب التحالف تولي ملف ملف الاقتصادي اهتماما خاصا، مؤكدا أن فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت علي جميع دول العالم وجميع اقتصاديات الدول بما فيها الدولة المصرية".

وتابع، "جميع دول العالم تشهد ارتفاعات فى الأسعار، وهو الأمر الذي لا يستطيع أحد ينكره لكن في الوقت ذاته نجد أن جميع السلع موجودة في مصر بوفرة كبيرة ".