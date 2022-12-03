الصحة العالمية تغير اسم جدري القرود.. التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين 28 نوفمبر عن بدئ استخدام اسم "إم بوكس" بدلا عن اسم جدري القرود، بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض ينطوي على "عنصرية ووصمة عار".

وقالت المنظمة إنه سيتم استخدام المصطلحين في نفس الوقت لمدة عام قبل التخلّص التدريجي من مسمى جدري القرود، بعدما أطلقت هذا العام مشاورات عامة لوضع اسم جديد للمرض وتلقت أكثر من 200 اقتراح في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن المرض اكتشف سنة 1958 وسمي على اسم أول حيوان ظهرت عليه الأعراض، وتركز انتشاره في الغالب في مجموعة من البلدان غربي ووسط إفريقيا حتى هذا العام.

سكاي نيوز عربية