زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا

03 ديسمبر , 2022 مشهد عام في إندونيسيا (أ ف ب). أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء أن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية اليوم السبت على عمق 118 كيلومتراً. وأضافت أنه من غير المحتمل أن يسفر الزلزال عن أمواج مد عاتية (تسونامي). وشعر السكان في العاصمة جاكرتا بالزلزال. ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.

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