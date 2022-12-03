مجلس أمن الدولة الإيراني: مقتل 200 شخص خلال أحداث الشغب الأخيرة في إيران

الاحتجاجات في إيران (أ ف ب).

أعلن مجلس أمن الدولة الإيراني اليوم السبت أن 200 شخص لقوا حتفهم في إيران خلال أحداث الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وهو رقم أقل كثيراً عما ذكرته جماعات حقوق الإنسان.

وقدّر قائد في الحرس الثوري الإيراني عدد القتلى بثلاثمئة.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن مجلس أمن الدولة بوزارة الداخلية قوله «200 لقوا حتفهم خلال أحداث الشغب الأخيرة».