انت الان تتابع خبر سر مفاجآت دور المجموعات في المونديال.. هل تتكرر في ثمن النهائي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت مرحلة المجموعات في المونديال، جملة مفاجآت لم يكن تتوقعها الجماهير الرياضية ، تمثلت في فوز السعودية على الأرجنتين، والمغرب على بلجيكا، وتونس على فرنسا، ثم انتصار اليابان على المانيا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية على البرتغال، وأخيراً الكاميرون على البرازيل.وفي هذا الصدد، أشار العبادي، في حديث لـ الخليج 365، إلى "هبوط فني كبير في معظم المنتخبات المشاركة في كأس العالم، إذ لم تعد المنتخبات تمتلك ذلك اللاعب الهداف، ولم نر فريقاً ما فرض نفسه بأسلوبه؛ لذلك حققت بعض المنتخبات نتائج كبيرة وصادمة".

ورأى، أن "البطولة الحالية رفعت من شأن كرة القدم الآسيوية بعد بلوغ منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا دور الـ16".

ولفت العبادي، إلى أن "المفاجآت ستقل كثيراً لسببين، الأول يتمثل بان أغلب الفرق التي حققت ما سمي بالمفاجأة، لم تبلغ الدور الثاني. بالإضافة لذلك فإن معظم المنتخبات ستتبع أساليب حذرة".

