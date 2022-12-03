انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهات لمسؤولي الدوائر الخدمية في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته " الخليج 365، أن"السوداني ترأس اجتماعاً لمسؤولي الدوائر الخدمية والقطّاعية في محافظة صلاح الدين، عُقد في مبنى المحافظة بحضور المحافظ اسماعيل الهلوب،واستمع إلى عرض مفصّل عن الواقع الخدْمي والاقتصادي للمحافظة، وأهمّ المشكلات التي تواجهها، والحلول الكفيلة بتجاوزها".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "زياراته للمحافظات تستهدف الاطّلاع الميداني وتشكيل الفرق التي تتابع التلكّؤ في المشاريع، وتقديم الخدمات أوّلاً بأوّل،وشدّد على أنّ "المشاريع المتلكئة أمرٌ لا يمكن القبول به، ويتطلب المعالجة الفورية".

وبيّن السوداني: "الأهمية يجب أنْ تُمنح لمشاريع القطّاع الصحّي، فلا يمكن القبول باضطرار المواطن للسفر للعلاج، بينما مشاريع المستشفيات في المحافظة تشهد تعثراً".

وأوضح، أن "المنهاج الوزاري جعل من محاربة الفقر بكل اشكاله أولوية، وأيضا العمل على تحسين واقع الفئات الهشّة التي تحتاج إلى رعاية أكبر من قبل الدولة".



وحثّ رئيس الوزراء، مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في صلاح الدين على "بذل المزيد من الجهود من أجل خدمة أهالي المحافظة، والتواجد ميدانياً في مفاصل العمل، وتفعيل منافذ شكاوى المواطنين والتعاطي معها".