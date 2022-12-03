انت الان تتابع خبر بعد تخصيب اليورانيوم.. إيران تعلن البدء بإنشاء محطة نووية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن إسلامي قوله أن "إنشاء محطة "كارون" للطاقة النووية سيوفر قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد".

ووصف إسلامي المشروع، بأنه "مهم وضروري خاصة في محافظة خوزستان.

وأضاف: "نأمل في الخطوة الأولى لبناء محطات الطاقة الصغيرة أن نتمكن من بناء محطة دارخوين للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط من أجل فتح فصل جديد في القدرة الصناعية والتكنولوجية للبلاد لنتمكن لاحقا من توسيع هذه التكنولوجيا على المستوى العام".



وفي حفل إنشاء المحطة، أضاف مساعد رئيس الجمهورية، في مقابلة مع الصحفيين أن "عملية إنشاء المرحلة الأولى من المحطة في مدينة درخوين، بدأت "من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة المحلية في إطار الوثيقة الاستراتيجية الشاملة التي تتضمن تطوير محطة الطاقة النووية".

وأشار إلى أن "إنشاء تلك المرحلة "بقيت متوقفة منذ سنوات عديدة بسبب عدم التزام الأجانب بتعهداتهم".

كما يأتي، بعد أقل من أسبوعين من إعلان إيران بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، في منشأة فوردو النووية تحت الأرض. ويُنظر إلى تلك الخطوة بوصفها إضافة مهمة للبرنامج النووي للبلاد، إذ تجعل إيران على مرمى حجر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية الذي تبلغ نسبة تخصيبه 90 في المئة.



وذكر التلفزيون الإيراني أن "بناء محطة "كارون" سيستغرق ثماني سنوات وستتكلف حوالي ملياري دولار".