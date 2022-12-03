شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يكشف موعد زيارة فلاديمير بوتين لمدينة دونباس الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس "في الوقت المناسب"، علمًا أن بوتين لم يتوجه بعد إلى هذه المنطقة في شرق أوكرانيا والتي أعلن ضمها نهاية أيلول/سبتمبر.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردًا على سؤال عن احتمال قيام بوتين بزيارة مقبلة لدونباس، "في الوقت المناسب، ستتم (هذه الزيارة)، إنها منطقة من روسيا".

أوكرانيا تقصف مستودعًا روسيًا للوقود في دونباس

وأصاب هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية، مستودعًا للوقود في شاختيورسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا الجمعة.



وأعلن رئيس البلدية الكسندر شاتوف من الإدارة الموالية لروسيا أن عدة أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية الحكومية، قائلًا: "تم قصف مستودع الوقود، وللأسف هناك ضحايا".



ولم يتم الكشف مزيد من التفاصيل حول تأثير الضربتين الصاروخيتين على المستودع.



وبحسب الروايات الروسية، استخدمت القوات الأوكرانية قاذفات صواريخ مدفعية من نوع "هيمارس" في الهجوم.

وتمكنت القوات الروسية العاملة في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، أمس الأربعاء، من تحقيق تقدم في عدة مناطق في دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، كما ألحقت خسائر مادية كبيرة في القوات الأوكرانية.

فقد ذكرت تقارير روسية أن القوات الروسية حققت تقدما كبيرا في "ماريينكا" وتحصنوا وسط المدينة، وسيطروا على نحو ثلثيها.

وأشارت إلى أن التحرك العسكري مستمر من أجل السيطرة على كامل المدينة، كما فعلوا في بلدة أندرييفكا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الفرقة 42 تدعم مجموعات المشاة الهجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، التي تقتحم المناطق المحصنة في المنطقة.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أعلن في وقت سابق أن العسكريين الروس يتقدمون بنجاح في اتجاه مدينة أغليدار.

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "طرد" القوات الأوكرانية من عدة بلدات وقرى في دونيتسك، ومن بينها بلدة أندرييفكا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تم "تحرير" بلدات وقرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في دونيتسك بالكامل، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير أكثر من 4 مدرعات قتالية.