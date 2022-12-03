الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي بعد موافقة بولندا

02 ديسمبر , 2022 أول وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز تصل إلى ميناء ألماني (أ ف ب). أعلن سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس الجمعة أن التكتل سينضم إلى دول مجموعة السبع لجهة فرض سقف لأسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل. وقال للصحافيين إن بلاده التي كانت تضغط من أجل سعر أقل سحبت اعتراضها على المقترح الأوروبي، وبالتالي سيطبّق الإجراء رسميا نهاية الأسبوع الجاري.

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