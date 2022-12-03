انت الان تتابع خبر يرمز للمثلية.. شعار مطعم شهير يثير جدلا واسعا في الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأ الجدل عقب تداول نشطاء مقطع فيديو تم توثيقه من أمام المطعم، عبر مصور الفيديو فيه استياءه من الشعار الشهير للمطعم الأمريكي الذي أسسه تود غريفز قبل ربع قرن وافتتح له عدة فروع في الشرق الأوسط بينها دولة الكويت.ونشر مصور الفيديو تغريدة مرفقة بالمقطع المذكور موجهاً رسالة إلى وزارة التجارة ومجلس الوزراء والنواب ودعاهم للتحرك والتحقيق، بذريعة أن "العبارة الموجودة في الشعار ترمز إلى الشواذ، على حد قوله".

يذكر أن (ONE LOVE)" التي يعنيها موثق الفيديو حملة بدأها الاتحاد الهولندي لكرة القدم عام 2020، للترويج للاندماج ومناهضة التمييز".

وانبرى فريق من المغردين للدفاع عن المطعم مؤكدين أن شعاره قبل انتشار موضوع المثلية وشعاراتها المختلفة بما فيها تلك العبارة.



وتفاعل نواب في مجلس الأمة الكويتي مع الشكوى التي قدمَها موثق الفيديو، عقب استنكار بعض النشطاء الذين تداولوا الفيديو للشعار واصفينه بأنه "شعار الشاذين جنسياً".

وأكد النائب محمد هايف المطيري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه تمت إزالة الشعار ومخالفة المطعم بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، دون صدور أي بيان رسمي من أي جهة يؤكد ذلك.

وجاء تأكيد النائب المطيري عقب ساعات من تفاعل مشابه للنائب أسامة الشاهين مع القضية ومطالبته لبلدية الكويت باتخاذ خطوات رادعة بشأن إعلان المطعم الذي قال بأنه إعلان "غير قانوني وغير مرخص".

وكانت وزارة التجارة قد ردت على أحد النشطاء بتعليق على الفيديو أكدت فيه أنها "تقوم بالتحقق من أي مخالفة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف".

وأوضحت في تعليق لها بشأن المطعم المقصود بأنها "ستتحقق بدايةً من حال وجود ارتباط بين الشعارين (المطعم وشعار المثلية) قبل اتخاذ اللازم".

وقوبلت الدعوات لإزالة الشعار واستنكاره باستهزاء وغضب من نشطاء آخرين، أكدوا بأن شعار المطعم "لا علاقة له بالمثليين وأنه شعار قديم اتخذه مؤسس المطعم ويعني به ما يقدمه في مطاعمه من وجبات دجاج".

وسبق أن كشف مؤسس المطعم الأمريكي في لقاء مع صحيفة "الراي" أثناء زيارة سابقة له إلى الكويت أنه يتخذ (ONE LOVE) شعاراً رئيسياً في مطعمه وهو يشير إلى معنى التركيز على إتقان شيء واحد والتميز فيه".

وتعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، والتي يناقشها النشطاء بين الحين والآخر وسط ردود فعل متباينة تجاه التعامل الرسمي والشعبي مع هذه القضية.