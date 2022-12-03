انت الان تتابع خبر السوداني: جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن السوداني "زار موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت".

وأكد السوداني، أنّ "جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل".

