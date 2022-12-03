شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تحالف الأحزاب يعقد اجتماعا لمناقشة المحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد التحالف الوطني للأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا مساء اليوم السبت بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطنى.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن أحزاب التحالف اليوم سوف تستعرض رؤيتها حول المحور الاقتصادي والجوانب التي رصدتها اللجنة الاقتصادية بالتحالف ويرأسها المستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين.

وأكد "مطر" أن الملف الاقتصادى هو المحور الأساسى بما يشمله من قطاعات الصناعة والزراعة، لأن الاقتصاد هو القاطرة التى تحرك كل شيء، مضيفا :" بدأنا فى حصر المشاكل على أرض الواقع بالنسبة للصناعة والزراعة، حيث بدأت الأحزاب النزول إلى الشارع لمعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، كما نضع فى اعتبارنا الشباب وكيف نساعده كى يحقق طموحاته بإيجاد فرص عمل، وذلك تتحرك عجلة الاقتصاد.

وتابع :" أشجع العمل الميدانى حيث ينتظر المواطن ما سنفعله، والقيادة السياسية تسعى لخدمة المواطن المصرى، والرئيس يشعر بما يعانى منه المواطن، مضيفا نحتاج ألا نمشي وراء الشائعات التى تسقط بلد وراء أغراض خاصة، وأن يرد الشباب على الشائعات".