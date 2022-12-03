02 ديسمبر , 2022
قناة «ديزني».
ذكرت صحيفة «كوميرسانت الروسية اليوم الجمعة نقلا عن وسائل إعلام أن قناة ديزني ستوقف بثها في روسيا بدءاً من يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.
ووفقاً التقرير، سيحل محل القناة قناة أطفال جديدة تحت اسم «سولنتسي» الذي يعني «شمس» باللغة الروسية.
ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير. ولم تكن شركة والت ديزني متاحة للتعليق.
وقالت شركة والت ديزني في مارس/آذار إنها ستوقف جميع معاملاتها في روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، بما يشمل ترخيص المحتوى والمنتجات، ولكن بعض القنوات ستستغرق وقتاً قبل إيقاف البث نظراً لبعض الشروط الدقيقة في العقود.
ومُنحت قناة ديزني الموافقة على البث في روسيا لأول مرة عام 2010، وأذاعت برامج ديزني ورسومها المتحركة وأفلامها.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: قناة «ديزني» ستوقف بثها في روسيا من 14 ديسمبر/كانون الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.