شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة إنشاء الوحدات السكنية وتنفيذ مشروعات بالدلتا بـ96 مليار.. أبرز الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة، من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة، وهو الأمر الذي لا يمثل رفاهية كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هو ضرورة قصوى في ضـوء الزيادة السكانية المطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة، ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مُقـدمتهـا البناء على الأراضي الزراعيـة والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية، خاصة وأن العمران فى مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية، ولا يمكن لأى تنمية أن تتم بدون هذا الوعاء.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن عدد المدن الجديدة قبل عام 2014، كان حوالى 22 مدينـــة جديـــدة، ومعدل النمو السكانى بها 160 ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 700 ألف فدان (18 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه "2 مليار سنوياً"، بينما فى الفترة من 2014 : 2022، بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينـــة جديـــدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيـط، ومعدل النمو السكانى بها 500 ألف نسمة سنوياً، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 1.5 مليون فدان (166 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثمارى 333 مليار جنيه "42 مليار سنويا وتنفيذ مشروعات بإقليم الدلتا من 2014 وحتى الآن بتكلفة 96 مليار جنيه.

وتتمثل إنجازات قطاع التنمية العمرانية خلال عام 2021، طبقا لإعلان وزارة التخطيط المرسل لمجلس النواب، ووزارة الإسكان:

-مضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة لـ 40 سنة الماضية ، حيث كان يتم إنشاء 42 ألف وحدة سكنية في السنة.. ووصل خلال الـ 7 سنوات الماضية لإنشاء 225 ألف وحدة سكنية في السنة".

-تعمل الدولة على تطوير المناطق غير المخططة، وهي 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان يقطنها أكثر من 7 مليون نسمة.

-600 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية والقاهرة التاريخية، بخلاف استكمال العمل على مبادرة حياة كريمة.

- إنهاء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتطوير القاهرة التاريخية.

-238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمُختلفة للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

-اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا.

-55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي.

-تُوفّير المشروعات نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتصل الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية تبلُغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 22/2023، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).