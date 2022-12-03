انت الان تتابع خبر بعد الهجوم عليها بسبب تصريحاتها.. أصالة تعتذر للمصريين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدمت أصالة اعتذارها بعد حالة من الغضب سيطرت على جمهور المطربة بعد تصريحاتها الأخيرة والتي عبرت خلالها عن امتنانها للمملكة السعودية ، وذلك بعد حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت الفنانة أصالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية: "مكانة مصر في قلبي ليس فيها نقاش ولا شك في محبتي لمصر.. في الحفلة أحسست بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل".



وذكرت الفنانة خلال في حديثها: "بلدي مصر وأولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش مصر بالنسبة لي مثل ابنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي".

وسبق وأعربت أصالة عن سعادتها بإحيائها حفلا منذ بضعة أيام ضمن حفلات موسم الرياض، وكتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية، وقدمت فيه الشكر إلى أصدقائها وأسرتها والفرقة الموسيقية وهيئة الترفيه وأشخاص آخرين، بعد الحفل التي وصفته بأنه كان من أحلام محطتها ومسيرتها الفنية.