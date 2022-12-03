بالأرقام.. رونالدو ينال خامس أسوأ تقييم في مونديال قطر

وخسر منتخب البرتغال من منتخب كوريا الجنوبية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم على استاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وشارك رونالدو في اللقاء، الذي شهد غياب عددٍ من زملائه لإراحتهم قبل مواجهة الدور ثمن النهائي أمام سويسرا، وتم إشراك "الدون" في تشكيلة متغيرة، لكنه فشل في تسجيل أي هدف في اللقاء وظهر بشكل سيء.

رونالدو نال التقييم الأقل في مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

ولم يظهر رونالدو بالمستوى المأمول في اللقاء، وكان أسوأ لاعب في المباراة؛ إذ أضاع فرصاً كثيرة، وحصل على أسوأ تقييم في المواجهة (5.1 من 10) بحسب موقع هوسكورد، وتم استبداله في الدقيقة (65).

وبحسب المنصة المختصة في إحصاءات المباريات، فإن رونالدو حصل على خامس أقل تقييم في المونديال الحالي بعد لاعبَين من كوستاريكا ولاعب من كل من ويلز وغانا.

وسجل رونالدو هدفًا واحدًا في بطولة كأس العالم 2022، وجاء ذلك في مرمى منتخب غانا من ركلة جزاء، ولم يخض أي مباراة كاملة في دور المجموعات وتم استبداله في 3 مباريات.

وسيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب سويسرا، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول، على استاد لوسيل، ضمن مباريات دور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم 2022.