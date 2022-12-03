انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تطالب بتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل: "فائدة هائلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بحوث في افتتاح الجمعية العالمية للمرأة (WAW!) في طوكيو اليوم السبت: "سيصبح عدم المساواة بين الجنسين تحديا اقتصاديا كبيرا إذا لم تتمكن النساء اللواتي يشكلن نصف السكان في سن العمل في العالم، من استغلال كل قدراتهن. تعزيز مساواة المرأة يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى النمو العالمي بحلول عام 2025".ووفقا لها، كان هناك اتجاه في العالم في السنوات الأخيرة لتحسين وضع المرأة في المجتمع، لكن الوباء أثر سلبا على هذه العملية وأدى إلى زيادة العنف الأسري وانخفاض ساعات العمل بين النساء، اللواتي اضطررن لرعاية أطفالهن بعد إغلاق رياض الأطفال.

وأضافت سيما سامي بحوث: "في ظل معدل التقدم الحالي، سنستغرق 300 عام لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية وسد الثغرات في الحماية القانونية".