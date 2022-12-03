شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جروسي يناشد العالم.. روسيا وأوكرانيا على شفا اتفاق حول زابوريجيا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في دلالة على صعوبة الأمر، ناشد مدير وكالة الطاقة الذرية، العالم، تصديقه بأن هناك اتفاقا قريبا بين روسيا وأوكرانيا حول "زابوريجيا".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الجمعة، إن اتفاقا يهدف إلى حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بات قريب المنال.

وتعرضت زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي استولت عليها روسيا بعد وقت وجيز من بداية الحرب في أوكرانيا، إلى قصف متكرر، ما أثار استنكار الوكالة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقف عند الاستنكار، إذ دعت أيضا، إلى إنشاء منطقة آمنة حول موقع المحطة.

جروسي أوضح في مؤتمر بروما، اليوم: "نحن بصدد إبرام الاتفاق. صدقوني.… الآن لدينا مقترح على الطاولة يهدف بكل بساطة إلى إيقاف حماقة قصف أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا".

وتابع: "هذا جارٍ. لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية الروسية (روساتوم)، إن روسيا وضحت موقفها من إنشاء منطقة آمنة حول المحطة وأنها في انتظار الرد.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقى وفدا روسيا في إسطنبول في 23 نوفمبر لبحث إقامة منطقة آمنة حول المحطة، لمنع وقوع كارثة نووية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بعد يوم من الاجتماع قوله إنه يتعين اتخاذ القرار بشأن منطقة الحماية "سريعا جدا".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا، التي شهدت أسوأ حادثة نووية في العالم في تشرنوبيل عام 1986، الاتهامات منذ أشهر بقصف مجمع محطة زابوريجيا، التي لم تعد تولد طاقة.