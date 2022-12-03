شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول رئيس صومالي.. حسن شيخ محمود يحصل على الدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، على درجة الدكتوراه من جامعة الأمم المتحدة للسلام في حفل أقيم بالعاصمة مقديشو.

وقال الرئيس الصومالي خلال كلمة له في الحفل: إن" 100 باحث صومالي سيحصلون من الجامعة على منح دراسية مجانية لدرجة الدكتوراه على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

وهنأ الرئيس جميع المتخرجين في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة، لافتا إلى لعبها دورا كبيرا في النضال المستمر من أجل استئصال الجهل والتخلف في البلاد.

وتابع: "الصومال بحاجة إلى بناء ركائز التعليم العالي على أساس الإبداع والمهارات، مما يؤدي إلى السلام الدائم والمصالحة، ونحتفل اليوم بتخريج 18 باحثًا صوماليًا حصلوا على درجة الدكتوراه و144 درجة ماجستير أخرى، مما يشجع مستقبل بلدنا".

ويعتبر حسن شيخ محمود أول رئيس صومالي يحصل على درجة الدكتوراه، حيث حصل على البكالوريوس العام 1981 من الجامعة الوطنية والماجستير العام 1988 من جامعة هندية.

والرئيس الصومالي، أكاديمي متخصص في الدراسات المدنية، دخل السياسة العام 2012، وأصبح نائبًا في البرلمان.

وحصل الرئيس الصومالي على الدكتوراه في "دراسات الأمن والتنمية والحوكمة الرشيدة".