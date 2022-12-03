شكرا لقرائتكم خبر عن "نائب التنسيقية": جهود الدولة فى المدن الجديدة تؤكد الحرص على الخروج من الوادي الضيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يدعو للفخر وتنفيذ مستهدفات القيادة السياسية في إنشاء منظومة عمرانية تتوافق والحياة الكريمة التى تستهدفها الدولة لجموع المصريين، فقد كانت المنصورة الجديدة صرح مهم يضاف إلى المدن الجديدة في المحافظات والتي تؤكد أن الدولة ترى احتياج المواطنين وقادرة على استغلال المساحات المتاحة بالتوسع العمراني والحفاظ على صحة المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المكتسبات الموجودة على الأرض بافتتاح المنصورة الجديدة، تقول أن التخطيط الجيد يجعلنا نستطيع أن نرى ابداعات الدولة المصرية، وعلى مستوى المدن الجديدة والعمل بمبادرة حياة كريمة فهي تقول إن هناك رؤية للقيادة للخروج من الوادى الضيق المتعلق بالكثافة السكنية إلى التوسع، فالدولة بحاجة إلى بنية تحتية قوية وقوة اقتصادية هائلة وهو ما ستساعد فيه تلك المجتمعات العمرانية لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، فبتلك الخطوات واستمرارها سنحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة.