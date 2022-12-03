شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يرفض شروط بايدن للمحادثات حول الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفضت روسيا شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ليست مستعدة للدخول في محادثات إذا كان شرط واشنطن أن تغادر روسيا أوكرانيا، وطالب بيسكوف الولايات المتحدة بقبول أن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي احتلتها، في حين ندد بوتين (الجمعة) بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف، وقال للمستشار الألماني أولاف شولتس، إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ضرورية ولا مفر منها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه منفتح، في الوقت نفسه، على إجراء مفاوضات.

وجاء تصريح بيسكوف خلال مؤتمر عُقد عبر الهاتف، في رد على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إمكانية إجراء محادثات مع بوتين حال انسحبت روسيا من أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيسكوف القول: "تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت من المهم أيضًا التأكيد أن الرئيس بوتين كان، ولا يزال، منفتحًا للتواصل من أجل إجراء مفاوضات".

وأضاف: "بالطبع أفضل في سبيل تحقيق مصالحنا أن يكون من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن، قال إنه سوف يتحدث مع نظيره الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا إذا ما كان بوتين جادًا بشأن إنهاء الغزو، بعدما اكتفى بالقول سابقًا إنه يمكن لقادة أوكرانيا أن يقرروا متى يجرون محادثات سلام.

وقال بايدن، الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أنا مستعد للتحدث مع السيد بوتين إذا كان لديه اهتمام بالبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب".

وأفاد الكرملين، في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس هي الأولى منذ منتصف سبتمبر (أيلول): "تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية".

وقال الكرملين، في بيان الجمعة، إن الرئيس الروسي دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقارباته في سياق الأحداث الأوكرانية.

وجرت المكالمة الهاتفية بين بوتين وشولتس بمبادرة من الجانب الألماني.

وجاء في البيان: "تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني".

وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رد روسيا الحتمي على استفزازات كييف، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم.