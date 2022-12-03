شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "أنت الحياة" تواصل فعالياتها لليوم الثانى على التوالي بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت فعاليات مبادرة "أنت الحياة بالأخضر" في يومها الثاني بقرية المعصرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، حيث انطلقت بالأمس بكافة فعالياتها المختلفة مستهدفة كافة الفئات والأعمار بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا أيضًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع فكر وبنية الإنسان نصب أولويات كافة الأجهزة والمؤسسات.

شارك مؤسسة حياة كريمة في "أنت الحياة بالأخضر" بالمنيا عدد من الجهات الشريكة للمؤسسة، على رأسها وزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنيا وكذلك شركة إيفا والجامعة البريطانية، كما شاركت الدكتورة سماح أبو بكر عزت بورش حكي للأطفال في إطار بناء الشخصية المصرية وتنمية الوعي والفكر والثقافة.

وفي إطار محاربة الأمية الصغرى، شاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة حياة كريمة بقافلة امتحانات محو أمية، وفتح باب التقدم لمحو الأمية، وفي إطار الحرص على التوعية بأخطار التدخين والمخدرات، شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بورش عمل توعوية للأطفال وكذلك للكبار.

حضر فعاليات اليوم الثاني للمبادرة ندا خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، و هند جلال، مدير إدارة التوعية، و أحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، د.مريم المنسق الطبي في المنيا، و منسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وفرق عمل الجهات والوزارات المختلفة.

وتستمر الفعاليات المختلفة للمبادرة حتى السادس من ديسمبر، على أن تجوب مبادرة "أنت الحياة" كافة محافظات الجمهورية.