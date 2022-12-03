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رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل بالصدارة إلى ثمن نهائي المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439971-638056121432911655.jpg

2022-12-02 | 21:59

رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل بالصدارة إلى ثمن نهائي المونديال

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خطف منتخب الكاميرون، نصراً تاريخياً على نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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