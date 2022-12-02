شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لنائبة التنسيقية هيام الطباخ بدائرتها في كفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تلبية لدعوة من أهالى القرية، بدأت الزيارة بالمدرسة الإعدادية، والوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب.

وقالت النائبة هيام الطباخ: "قطعت عهدا وقسما أمام الله، أن أظل متواجدة بين أهلنا من المواطنين، وأن أرعى مصالحهم بكل ما استطعت من قوة خفيةً وعلانية، قرانا تستحق منا الكثير وسنثابر سوياً لتحقيق مااستطعنا من أحلام أهلنا المشروعة".

يذكرأن النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كثفت من نشاطها فى دائرتها في كفر الشيخ، حيث تعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

واستقبلت الطباخ خلال الأيام الماضية عشرات المواطنين مابين طلبات عامة وطلبات خاصة وتواصل مع الجهات ذات الصلة لتلبية ما استطاعت من الاحتياجات المشروعة لهم، مؤكدة على دورها الأساسي في هذه المرحلة.