شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة للنائبة رشا أبو شقرة بشأن تفعيل إلزام القطاع الخاص بتمثيل للمرأة في مجالس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إقتراح برغبة إلى الدكتور حسن شحاتة وزير القوي العاملة، بشأن تفعيل قانون بإلزام القطاع الخاص بوجود تمثيل للمرأة في المجالس الادارية بنسبة لا تقل عن 25%.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة، أن ذلك يأتى إيماناً بأن دور المرأة في المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل ولها دوراً بارزاً في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب سواء الاقتصادية أوالسياسية أوالاجتماعية أوالثقافية، مشيرا الى أنه على مر العصور شغلت العديد من المناصب القيادية وحققت بها نتائج إيجابية.

واقترحت النائبة رشا أبو شقرة بضرورة تفعيل قانون بإلزام القطاع الخاص بوجود تمثيل للمرأة في المجالس الادارية بنسبة لا تقل عن 25% وترجمتها إلي واقع ملموس في بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي داخل الدولة ، وذلك لكي تتماشي مع سياسية الدولة وتوجهاتها نحو ترسيخ التوازن والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .