شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لرشا فايز كليب نائبة التنسيقية بقرية العشر ألاف بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولة ميدانية بقرية العشر ألاف مركز أبو المطامير، وتفقدت خلال الجولة تنفيذ أعمال خطوط الانحدار بالقرية، وتابعت حل مشكلة كسر مواسير المياه الناجمة عن أعمال الحفر.

وقالت النائبة رشا فايز كليب أنه أثناء تواجدها بالقرية لاحظت غرق بعض الشوارع بمياه الصرف الصحي، وأنه علي الفور تم التواصل مع المعنيين، وبعد مرور أقل من ساعة بدأ العمل علي إصلاح الأعطال وكسح مياه الصرف من الشوارع.

وأشارت النائبة رشا فايز كليب إلى أنها زارت مركز شباب الهدي، وجاري اتخاذ اللازم نحو ماتم رصده به من مشكلات.