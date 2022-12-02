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إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب عن مدينة المنصورة الجديدة بعد افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولي

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القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجراف عن مدينة المنصورة الجديدة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الأولى، جاء فيه أن مدينة المنصورة الجديدة تتمتع بعدة مميزات منها أن المرحلة الأولى من المدينة تمثل 40 % من إجمالي المساحة " 25.000 وحدة سكنية"، وأن المدينة تضم أنواع الإسكان المختلفة من إسكان سياحى وفيلات وإسكان متوسط واجتماعى.

وجاء في الإنفوجراف أن المدينة تحتوى على بنية تحتية على أعلى مستوى وأنها تحتوى على الفنادق السياحية بهدف خدمة زوار المدينة للسياحة العلاجية، وأن مساحة المرحلة الأولى تبلغ 2063 فدان، و تحتوى على حوالى 4704 وحدة في مشروع سكن مصر.

ولفت الى أن المدينة بها 11.000 وحدة في مشروع دار مصر " مشروعات إسكان اجتماعى – محطة تحلية مياه"، وتحتوى على منطقة فيلات متضمنة تاون هاوس و توين هاوس و فيلات مستقلة، مشيرا الى أن المدينة تضم منطقة لوجستية وخدمية و جامعة إقليمية وجامعة أهلية تابعة لجامعة المنصورة و مراكز بحثية علمية و مدينة طبية و مناطق صناعات تكنولوجية و كورنيش بطول 4.2 متر و مجموعة من الشواطئ العامة و مدارس وأسواق ومراكز طبية وتشهد إنشاء أول محطة تحلية في الدلتا بطاقة 160 ألف متر مكعب في اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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