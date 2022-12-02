شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عزت حجاج: بيان البرلمان الأوروبى يخالف القواعد الدبلوماسية والسياسية بين الدول المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية حرة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف النائب عمرو عزت حجاج خلال كلمته في المنتدي البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية "الاسكوا"، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى يخالف القواعد الدبلوماسية والسياسية بين الدول المستقلة وفقا للمواثيق الدولية.

وأكد عمرو عزت حجاج أن مؤسسات الدولة الوطنية المصرية تشريعية أو تنفيذية أو قضائية علي حد سواء تضع كافة حقوق المواطن المصرى الدستورية والقانونية فى نفس المكانة وتحرص على ايفائها بالشكل اللائق به، مشيرا الى أن هذه المؤسسات تتكامل فيما بينها لتحقيق هذا الأمر مع التأكيد على احترام كل هذه المؤسسات لاستقلال بعضها البعض.

وذكر النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان البرلمان الأوروبى أثبت أن نجاح الدولة الوطنية المصرية فى ملفاتها الداخلية وخصوصا ملف الارهاب وحماية الجبهة الداخلية يزعج البعض فأرادوا التشويش على هذا النجاح من خلال اختلاق وقائع ونسج أكاذيب بشأن ملف حقوق الانسان ،ونسوا أن أبسط حقوق الإنسان هي عدم الكذب وتشويه الآخرين بالباطل .