 بايدن: مستعد للتحدث مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليست لديه خطط للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه مستعد للتحدث معه إذا أظهر اهتماما بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد التشاور مع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “ليس لدي أي خطط في الوقت الحالي للاتصال بالسيد بوتين.

“أنا على استعداد للتحدث مع بوتين، إذا كان هناك في الواقع اهتمام من جانبه بالبحث عن سبيل لإنهاء الحرب. لم يفعل ذلك بعد”.

يشار إلى أن الرئيس بايدن وزوجته جيل، كانا قد استقبلا الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بحفاوة في البيت الأبيض مع 21 طلقة مدفع وعزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

ونظمت المراسم بعناية لإبراز العلاقة الجيدة بين البلدين.

وفي طريقهما إلى المكتب البيضاوي حيث سيجريان مباحثات أمام الموقدة قبل مؤتمر صحافي، شوهد الرئيس الفرنسي يربت على كتف جو بايدن.

وشدد ماكرون الخميس على “أهمية” حصول تنسيق وثيق لمعالجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا “على اقتصاداتنا وشعوبنا”.