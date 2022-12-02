انت الان تتابع خبر كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جولي في بيان رسمي ان "العقوبات الجديدة تشمل قيادات في الحرس الثوري والأمن والقضاء الإيرانيين".

وأضافت ان "أحدث جولة من العقوبات الكندية على إيران تستهدف أربعة أفراد من أجهزة الأمن والقضاء وخمسة كيانات، قالت أوتاوا إنها مرتبطة "بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان" والإجراءات التي "تهدد السلم والأمن الدوليين".



وأشار البيان إلى أن "من بين من شملتهم العقوبات القيادي في الحرس الثوري الإيراني وقائد شرطة طهران السابق مرتضي طلائي وقائد الوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية حسن كرامي".

كما قال البيان: "كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني".

وتهز إيران موجة من الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 ايلول، بعد ثلاثة أيام على احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

