سبب غضب رونالدو بعد الشوط الأول أمام كوريا

وظهر الغضب على رونالدو، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1-1.

وتمكن ريكاردو هورتا من تسجيل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل كيم يونج جون بالدقيقة 27.



وكان عدد من الجماهير الكورية قد أطلقوا صافرات الاستهجان ضد كريستيانو أثناء المباراة، كما رددوا هتافات لليونيل ميسي ، نجم الأرجنتين.

جدير بالذكر أن البرتغال ضمنت التأهل رسميا إلى ثمن نهائي المونديال، بعدما حصدت 6 نقاط على حساب غانا وأوروجواي.

ويملك منتخب كوريا الجنوبية نقطة واحدة، من تعادل مع أوروجواي وخسارة أمام غانا.