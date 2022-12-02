انت الان تتابع خبر ميقاتي يناقش مع السنافي امكانية اعادة اعمار لبنان والدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء اللبناني استقبل رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقين علي السنافي، وناقش الجانبان امكانية الاتحاد في اعادة اعمار لبنان والدول العربيه والية تسهيل كافة المعوقات التي تواجه المقاولين في لبنان".واتفق الجانبان، على "عمل مؤتمراً اقتصادياً لأتحاد المقاولين العرب في الدول العربيه ويكون برعاية الحكومه اللبنانية".