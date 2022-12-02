انت الان تتابع خبر السوداني: رعاية الشهداء وحقوق عوائلهم القانونية على رأس أولويات الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيسَ مؤسّسة الشهداء عبد الإله النائلي".

وجدّد السوداني، خلال اللقاء سابق تأكيداته على أن "تكون رعاية الشهداء، وأداء حقوق عوائلهم القانونية، على رأس أولويات الحكومة"، مبينا ان "رعاية أسر الشهداء إنما هي تكريم لتضحيات الشهداء الجليلة، الذين قدّموا أرواحهم من أجل وحدة العراق وشعبه".



وشدّد رئيس الوزراء، بحسب البيان على "مضيّ الحكومة بتفعيل القوانين والتعليمات النافذة لتلبية كامل حقوق ذويهم".