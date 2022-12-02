شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: إنشاء المنصورة الجديدة في عامين فقط لا يصدق .. والرئيس السيسي يجدد دولة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عامين فقط هو مبهر أن تقام في هذه الفترة الوجيزة، ولخدمة أهالي محافظة الدقهلية بمختلف الفئات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية، "هل معقول في سنتين إقامة مدينة بهذا الشكل، وبكل هذه الامكانيات والتطور ولكل فئات الجتمع من ساكنى الڤيلات إلى ساكنى شقق الإسكان الاجتماعي ، وأقيمت على طول 14 كيلو بالطريق الساحلي جوار جمصة وصولًا لكفر الشيخ، وتبعد فقط 54 كيلو عن مدينة المنصورة (الأصل)".

وأضاف، "المنصورة بلد جميلة ورائعة، والمدينة الجديدة زادت محافظة الدقهلية جمالًا ورونقًا يضاف إلى جمالها المعتاد، وسوف تستوعب أكثر من نصف مليون نسمة، بعد افتتاح المرحلة الأولى".

وواصل، "الرئيس السيسي تحدث عن التنمية والتطور، وافتتاح مدن جديدة لاستيعاب الضغط السكاني، لابد من إقامة توسعات جديدة، هناك 5 مليون أسرة مصرية لديها (عوائل) تعمل في المنشآت الجديدة سواء الطرق أو الكباري أو المدن التي يتم تشييدها لتطوير وتنمية مصر في السنوات الماضية، هذه الأمور هامة للغاية في الجانب الاقتصادي والعمالة المصرية".

وتابع شبانة، "الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجد وسط أهله في المنصورة، وقام بزيارة نادي شربين واستاد المنصورة، وتحدث مع الأطفال والناشئين وتحدث إليه أحد اللاعبين الصغار عن رغبته في الوصول لما وصل إليه النجم محمد صلاح، وأوضح الرئيس أن بذل المجهود والإصرار والإرتفاع المستمر للياقة البدنية بجانب المهارات الفنية والسلوك القويم، هم الطريق للوصول لهذا الهدف ".

وأكمل: "الرئيس السيسي تواجد أيضًا في نادي شربين، وزار قرية الحصص في مركز شربين، لمتابعة ما يتم في مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة أتحدث عنها كمواطن مصري، وهي إصرار الدولة المصرية رغم الظروف الإقتصادية القاسية بالعالم كله على رفع المستوى للمواطن المصري البسيط، برصد ما يقرب من 700 مليار جنيه لهذه المبادرة، من أجل تنمية كافة المرافق، وأن يشعر المواطن بذاته".

وواصل شبانة،" الرئيس السيسي يتابع ما يحدث في محافظة الدقهلية بنفسه، وقام بزيارة نادي شربين واستاد المنصورة، في وجود عددًا من المدربين مثل عبد الستار صبري ومحمود سعد وأحمد الكأس ومحسن عبد المسيح وهذه الزيارة تقوم بتحفيز الشعب المصري أنه دائمًا عينه على المواطن البسيط، وسبق والتقيت بالرئيس في عدة مناسبات، والكلام معه يكون تلقائيًا وحتى ردوده تلقائية، فهو مواطن مصري مثلنا تمامًا".

وأتم،"من التقى مع الرئيس السيسى سيفهم حقًا، أنه إنسان بسيط ومهموم طوال الوقت برفع كفاءة الدولة اقتصاديا وتطويرها وينحاز للبسطاء ، ويدرك أن الأمور ليست سهلة، وهو يقاوم كل المشكلات الموجودة، وهدفه الدائم الرفع من شأن المواطن المصري".