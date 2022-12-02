شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يستعد لإطلاق مسابقة شبابية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش حزب الشعب الجمهوري، الاستعداد لإطلاق مسابقة شبابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على أن تنظمها وترعاها أمانة الشباب المركزية بالحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع كل من اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب بأمانة الشباب المركزية وأمناء الشباب بعدد كبير من محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس محمد شوقي القائم بأعمال أمين الشباب، وأعضاء أمانة الشباب المركزية وأمناء الشباب بمحافظات " المنوفية ، ودمياط، بني سويف، سوهاج، قنا، السويس، كفر الشيخ، البحر الاحمر، الشرقية، الجيزة، الفيوم، الاسماعيلية الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الغربية، أسيوط، الأقصر، أسوان" .

كما استعرض الاجتماع استكمال تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظات ومناقشة خطة فعاليات الحزب خلال شهر ديسمبر المقبل، وخطة عمل اللجان النوعية داخل أمانة الشباب المركزية.