انت الان تتابع خبر واشنطن تلغي زيارة مبعوثتها الخاصة بحقوق "الميم" الى اندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مقررا أن "تزور المبعوثة جيسيكا ستيرن، إندونيسيا الأسبوع المقبل في إطار رحلة إلى جنوب شرق آسيا، بشأن مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)"."مجلس العلماء الإندونيسي" أصدر بيانا جاء فيه أن "الزيارة ستضر بالقيم الدينية والثقافية للبلاد".

وقال نائب رئيس المجلس، أنور عباس، في البيان: "بصفتنا أمة متدينة ومتحضرة، يطلب منا احترام الضيوف. لكننا لا نستطيع أيضا قبول ضيوف يكون هدفهم من القدوم إلى هنا هو الإضرار بالقيم النبيلة لدين وثقافة أمتنا".

السفير الأمريكي، سونغ كيم، قال إن "بلاده تأمل في مواصلة الحوار حول مجتمع الميم، ولكن "بعد مناقشات مع نظرائنا في الحكومة الإندونيسية، قررنا إلغاء زيارة المبعوثة الخاصة ستيرن إلى إندونيسيا".



وأضاف في بيان: "يمكن لدول مثل إندونيسيا والولايات المتحدة أن تتعلم من بعضها البعض حول كيفية مواجهة الكراهية وضمان مجتمعات أكثر ازدهارا وشمولية للجميع".

بينما اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزاسياه، بالقول إن "الوزارة لا يمكنها الإدلاء بمزيد من التصريحات حول زيارة ستيرن المزمعة".

وكان نائب الرئيس معروف أمين قال في وقت سابق هذا العام، في كلمة ألقاها في مؤتمر للمعلمين المسلمين إن "نشاط مجتمع الميم يعد سلوكا جنسيا منحرفا".

